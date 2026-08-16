Das teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Zudem würden noch 320 Menschen vermisst, fast 4000 wurden demnach verletzt. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, sinkt. Der Schwerpunkt der Rettungsarbeiten verlagert sich den Angaben zufolge zunehmend auf die Bergung von Toten aus den Trümmern eingestürzter Gebäude.
Das Beben der Stärke 7,4 hatte am Montag den Westen Kolumbiens erschüttert. Besonders schwer getroffen wurden Städte wie Cali, Pereira und Manizales.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.