Nach den Erdbeben

In der Hauptstadt Caracas hatte das Erdbeben mehrere Gebäude zum Einsturz gebracht. (Getty Images / Jesus Vargas)

Das teilte der Gesundheitsminister des Landes im Staatsfernsehen mit. Es wird befürchtet, dass die Opferzahlen noch weiter steigen. Die Beben hatten eine Stärke von 7,2 und 7,5. Viele Gebäude stürzten ein. Die geschäftsführende venezolanische Präsidentin Rodríguez rief den Notstand aus.

Inzwischen hat sich Hilfe aus dem Ausland auf den Weg nach Venezuela gemacht. Noch heute wollen 50 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks in das Katastrophengebiet fliegen. Im Vordergrund stehen den Angaben zufolge die Bergung und Rettung von Personen aus zerstörten Gebäuden. Zu der Schnell-Einsatz-Einheit gehören demnach auch vier Rettungshundeführer mit jeweils einem Hund. Die USA wollen zwei Kriegsschiffe und auch Transportflugzeuge in das südamerikanische Land schicken, außerdem Rettungs- und Sucheinheiten, darunter ein 80-köpfiges Team mit sechs Spürhunden. Zuvor hatte das US-Außenministerium in Washington bereits eine Beben-Nothilfe in Höhe von 150 Millionen Dollar zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.