Russischer Angriffskrieg

Zerstörung nach russischem Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew könnte die Opferzahl noch steigen, da die Suche nach Vermissten andauere. Russland hatte hunderte Drohnen und dutzende Raketen auf die ukrainische Hauptstadt abgefeuert. Es waren die schwersten Attacken auf Kiew seit langem.

Bei weiteren russischen Luftangriffen hat es seitdem nach Behördenangaben mindestens vier Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. In der Grenzregion Sumy sei ein Mehrfamilienhaus von einer Drohne getroffen worden. In der Stadt Krywyj Rih schlug laut dem örtlichen Verteidigungsrat eine russische Rakete in einem Wohngebiet ein.

Aus der von Russland besetzten Region Luhansk im Osten des Landes wurden ukrainische Drohnenangriffe mit mehreren Verletzten gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.