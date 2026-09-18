Gesellschaft

Termineintrag für eine Schuldnerberatung in einem Kalender (Symbolbild) (imago images)

Besonders betroffen sind demnach Alleinerziehende. Die mittlere Schuldenhöhe der analysierten Fälle lag bei gut 19.000 Euro pro Person. Als häufigster Auslöser einer Überschuldung gelten gesundheitliche Probleme, es folgen Arbeitslosigkeit beziehungsweise reduzierte Erwerbsarbeit sowie gescheiterte Selbstständigkeit. Das Konsumverhalten ist laut der Studie der vierthäufigste Grund.

Das IFF erstellt den Überschuldungsreport jedes Jahr und stützt sich dafür auf Angaben von Schuldnerberatungsstellen in ganz Deutschland. Als überschuldet gelten Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Schulden zu bezahlen - selbst wenn sie ihren Lebensstandard senken.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.