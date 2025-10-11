Internationale Aktion

Zum Weltmädchentag werden heute wieder viele Geäbude pink angeleuchtet: Hier aus den vergangenen Jahren zu sehen das Rathaus in Hamburg-Altona. (Archivbild) (dpa / Markus Scholz / dpa-Bildfunk)

Darunter sind der Europaturm in Frankfurt, das Schloss in Oldenburg, die Brücke von Remagen, das Riesenrad am Münchner Ostbahnhof sowie der Hamburger Michel und das Volksparkstadion des Hamburger SV in Pink. Mit der Aktion will die Organisation "Plan International" auf die fehlende Chancengleichheit für Mädchen in vielen Staaten aufmerksam machen. 2011 riefen die Vereinten Nationen den 11. Oktober erstmals als Weltmädchentag aus. Thematisch rückt dieses Jahr die Frühverheiratung in den Fokus. Plan-Chefin Berner sagte, jedes Mädchen und jede junge Frau müssten die Chance haben, selbst über ihr Leben zu bestimmen – ob in der Schule, im Beruf oder bei der Frage, ob, wann und wen sie heiraten wollten.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.