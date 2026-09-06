Das "Glücksgefühle"-Festival in Hockenheim ist nach der zunächst aus- und dann eingeladenen Band Alphaville von Forderungen nach Meinungsfreiheit geprägt. (dpa / Sascha Thelen)

Viele weitere Künstler solidarisierten sich mit der Kultband Alphaville, die zunächst ausgeladen worden war, weil sie nicht zusichern wollte, auf Kritik an rechtsradikalen Tendenzen zu verzichten. Die Popband No Angels trug T-Shirts mit einem Anti-AfD-Schriftzug. Man stehe für Vielfalt, Gleichheit und freie Liebe, erklärten die Sängerinnen. Die Würde des Menschen sei unantastbar. Der Musiker Mark Forster betitelte den Alphaville-Welthit "Forever Young" als "Nationalhymne Hockenheims". Andere sprachen provokativ vom "politischsten Festival Deutschlands". Alphaville-Frontmann Marian Gold bedankte sich für eine - Zitat - "unfassbare Welle der Solidarität".

Die Organisatoren um den Manager Markus Krampe und den Ex-Fußballer Lukas Podolski hatten anfangs erklärt, ihr Festival sei keine Plattform für politische Äußerungen. Alphaville wurde aus- und kurz danach wieder eingeladen. Die Organisatoren räumten einen Fehler ein. Die Band akzeptierte die Entschuldigung, verzichtete aber auf ihren Auftritt.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.