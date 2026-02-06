Behördenvertreter sprechen von 31 Toten und rund 170 Verletzten. Der Anschlag ereignete sich nahe der Hauptstadt Islamabad. Ziel war eine schiitische Moschee. Der Selbstmordattentäter habe während des Freitagsgebets zunächst vor dem Gebäudekomplex das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet, erklärte ein Polizeisprecher unter Berufung auf Augenzeugen. In dem Gemeindehaus habe der Attentäter dann einen Sprengstoffgürtel gezündet.
In den vergangenen Jahren kam es in Pakistan vermehrt zu Anschlägen. Mehrfach bekannten sich sunnitische Extremisten zu Attacken gegen Schiiten.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.