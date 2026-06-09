Urteil in Abwesenheit

Der russische Ex-Oligarch Michail Chodorkowski (Archiv) (AFP / Tobias Schwarz)

Ein Gericht in Moskau befand den exilierten früheren Chef des Ölkonzerns Yukos für schuldig, angebliche Unwahrheiten über die russische Armee verbreitet zu haben. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Chodorkowski wurde vorgeworfen, im Herbst 2022 interne Zahlen zu den Verlusten der russischen Armee in der Ukraine veröffentlicht zu haben. Kritische Äußerungen über einen Raketeneinschlag in einer Kiewer Kinderkrebsklinik wurde ihm als Diffamierung der russischen Armee ausgelegt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.