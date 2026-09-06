In der kroatischen Hauptstadt Zagreb haben Zehntausende gegen eine illegale Giftmülldeponie demonstriert. (AP Photo)

Sie forderten die sofortige Beseitigung von etwa 35.000 Tonnen Abfällen, die im vergangenen Jahr in der Region Lika im Westen Kroatiens entdeckt worden waren. Im August hatte ein Bericht davor gewarnt, dass sich die Verunreinigung des Bodens schon über die illegale Deponie hinaus ausgebreitet habe. Lika ist bekannt für unberührte Wälder und Flüsse, dort befinden sich mehrere Nationalparks.

Die Behörden ermitteln gegen zehn Verdächtige und vier Unternehmen. Sie sollen den Müll aus Slowenien, Italien und Deutschland importiert und dann zusammen mit medizinischen Abfällen aus Kroatien illegal abgeladen haben.

Die Demonstration am Samstag wurde vom kroatischen Präsidenten Milanovic, der Opposition und vielen Prominenten und Nichtregierungsorganisationen unterstützt. Der konservative Regierungschef Plenkovic hatte zuvor angekündigt, dass die Deponie bis Mitte Oktober abgedeckt und anschließend abgeräumt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.