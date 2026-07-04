Frankreich
Zehntausende Menschen protestieren gegen sexualisierte Gewalt

In mehreren französischen Städten haben zehntausende Menschen gegen sexualisierte Gewalt protestiert.

    Allein in Paris beteiligten sich rund 100.000 Menschen an den Protesten gegen sexualisierte Gewalt. Das Bild zeigt viele Menschen in einer Straße; einige halten Transparente hoch.
    Allein in Paris gingen rund 100.000 Menschen auf die Straße. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed)
    Allein in Paris gingen nach Angaben der Organisatoren rund 100.000 Menschen auf die Straße. Die Veranstalter, ein Bündnis aus 180 Verbänden, fordern ein umfassendes Gesetz anstelle von "Einzelmaßnahmen und -gesetzen", um sexualisierte Gewalt zu bekämpfen. 
    Anlass der Demonstrationen war der Tod eines elfjährigen Mädchens Anfang Juni, das mutmaßlich von einem Sexualstraftäter vergewaltigt und getötet worden war. Der Fall hatte in Frankreich Empörung ausgelöst, weil gegen den Verdächtigen seit 2025 eine Anzeige wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen vorlag, er aber nicht verhört wurde. Ein früheres Ermittlungsverfahren war eingestellt worden.
    Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.