Großdemonstration in Pristina (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Laura Hasani)

Ex-Präsident Thaci und drei ehemalige Kommandeure der Befreiungsarmee müssen sich seit April 2023 vor einem Sondertribunal in Den Haag verantworten. Die Anklage wirft den Männern vor, während des Kosovo-Kriegs 1998 und 1999 für die Ermordung, Folter sowie die Verschleppung von Menschen verantwortlich gewesen zu sein. Sie bestreiten die Vorwürfe. Das Urteil wird in drei Monaten erwartet.

Sondertribunal in Den Haag 2015 eingerichtet

Das 2015 eingerichtete Sondertribunal in Den Hag befasst sich speziell mit Verbrechen, die während des Kosovo-Kriegs von UCK-Kämpfern begangen wurden. Damals kämpften die UCK und Serbien um die Kontrolle über das Kosovo. Am 17. Februar 2008 erklärte das Kosovo offiziell seine Unabhängigkeit von Serbien. Die Regierung in Belgrad betrachtet es jedoch nach wie vor als serbische Provinz.

Hör-Tipp

Ausführlicher über dieses Thema berichten wir im Programm des Deutschlandfunks am Mittwoch, 18. Februar. Ab 9:10 Uhr sendet "Europa heute" einen Schwerpunkt zum Kosovo.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.