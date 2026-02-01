Demonstration auf dem Altstädter Ring in Prag für Präsident Pavel. (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Ondrej Deml)

Auslöser dafür war ein Streit zwischen Pavel und der rechten Regierung von Ministerpräsident Babis. Pavel weigert sich, den Ehrenvorsitzenden der Regierungspartei Motoristen, Turek, zum Umweltminister zu ernennen. Er begründete dies unter anderem mit früheren Äußerungen Tureks, die unvereinbar mit der Rolle eines Ministers in einer Demokratie seien. Turek soll sich in Beiträgen in den sozialen Medien rassistisch und sexistisch geäußert haben. Außenminister Macinka soll Pavel dennoch gedrängt haben, seinen Parteikollegen Turek zu ernennen. Pavel veröffentlichte entsprechende Textnachrichten des Außenministers und warf diesem Erpressung vor. Bei den Demonstrationen in Prag sollen laut Radio Prag International bis zu 90.000 Menschen zusammengekommen sein. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen.

