"Der Gesetzgeber ist verpflichtet, das Funktionieren des Pressewesens zu garantieren." (picture alliance / Winfried Rothermel)

Erforderliche Maßnahmen müssten viel schneller werden, sagte der Vorsitzende Lehari der dpa. Die Dramatik der Situation werde an vielen Stellen in der Politik nicht wahrgenommen. Die Garantie der freien Presse sei eine verfassungsrechtliche Institution. Das verpflichte den Gesetzgeber, das Funktionieren des Pressewesens zu garantieren. Das habe das Verfassungsgericht vor vielen Jahren entschieden. Lehari hält den Gang vor Gericht daher für nicht ausgeschlossen. Die Branche müsse ernsthaft überlegen, das jetzt juristisch durchzuziehen. Hintergrund sind unter anderem die Herausforderungen für den Journalismus durch KI-Anbieter und Internet-Plattformen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.