Autos mit Hybridantrieb

Dies solle dazu beitragen, einen Handelsstreit abzuwenden, berichtet die "Financial Times". Brüssel wolle den Absatz chinesischer Hybridautos auf etwa 15 Prozent des EU-Marktes beschränken. Die Zeitung zitiert einen EU-Vertreter mit den Worten: "Wenn sie ihre Exporte in unseren Markt nicht begrenzen, werden wir es tun." Es gehe darum, einen industriellen Niedergang in Europa zu stoppen.
Dem Bericht zufolge forderte die EU China auch auf, die Ausfuhr anderer Waren wie beispielsweise Chemikalien zu drosseln.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.