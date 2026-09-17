Autos mit Hybridantrieb

Die EU fordert von China eine freiwillige Exportbeschränkung (Archivbild). (IMAGO / NurPhoto / CFOTO)

Dies solle dazu beitragen, ⁠einen Handelsstreit abzuwenden, berichtet die "Financial Times". Brüssel wolle den Absatz chinesischer Hybridautos auf etwa 15 Prozent des EU-Marktes beschränken. Die Zeitung zitiert einen EU-Vertreter mit den Worten: "Wenn sie ihre Exporte in unseren Markt nicht begrenzen, werden wir es tun." Es gehe ⁠darum, ⁠einen industriellen Niedergang ⁠in Europa zu stoppen.

Dem Bericht zufolge forderte die ⁠EU China auch auf, die Ausfuhr anderer ⁠Waren wie beispielsweise Chemikalien zu ‌drosseln.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.