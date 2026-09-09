Im Zollstreit: Der kanadische Premierminister Carney und US-Präsident Trump (Archivbild). (Getty Images via AFP / ANNA MONEYMAKER)

Präsident Trump verhängte per Dekret Einfuhrverbote für mehrere kanadische Produkte. Betroffen sind bestimmte Molkereiprodukte sowie alkoholische Getränke und Motorräder. Sie dürfen ab dem 29. September nicht mehr in die Vereinigten Staaten importiert werden.

Trump kündigte zudem an, kanadischen Firmen den Zugang zum Beschaffungswesen von US-Behörden verwehren. Unternehmen des Nachbarlands sollen demnach von jenen Listen entfernt werden, die regeln, vom wem die US-Behörden Rahmenverträge über Produkte und Dienstleistungen beziehen dürfen.

Die US-Regierung begründete die Maßnahmen mit einer Benachteiligung amerikanischer Produkte in den bilateralen Handelsbeziehungen. Tatsächlich aber war der Streit von Trump im August nach erfolglosen Handelsgesprächen mit Zöllen auf kanadische Produkte begonnen worden. Gestern waren kanadische Gegenzölle in Kraft getreten.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.