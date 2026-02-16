Deutschland

Zu wenig Lohn, zu lange Arbeitszeit, fehlende Stundenzettel: Tausende Arbeitgeber verweigerten 2025 den Mindestlohn

In Deutschland verletzen tausende Arbeitgeber nach Erkenntnissen des Zolls die Vorgaben zum gesetzlichen Mindestlohn. Wie das Bundesfinanzministerium auf eine Anfrage der Linken mitteilte, überprüfte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls im vergangenen Jahr bundesweit fast 26.000 Mal Arbeitgeber. In gut 6.000 Fällen wurden Verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Mindestlohngesetz eingeleitet.