Social-Media-Prozess

Der Chef des Meta-Konzerns verwies auf das Mindestalter von 13 Jahren auf den Plattformen Instagram und Facebook. Vor dem Gericht in Los Angeles hatte er aber auch vorübergehende Mängel bei der Alterskontrolle eingeräumt.

In dem Verfahren geht es um den Fall einer heute 20-Jährigen aus Kalifornien. Sie wirft den Betreibern von Online-Netzwerken vor, sie als Minderjährige abhängig gemacht und ihr dadurch schwere psychische Schäden zugefügt zu haben.

Unter anderem in Deutschland gibt es aktuell Diskussionen um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Bundeskanzler Merz sprach sich in einem Podcast für Einschränkungen aus.

