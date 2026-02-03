Zugbegleiter bei Fahrkartenkontrolle in einem Regionalexpress schwer verletzt (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

Nach Angaben der Polizei wurde der Bahnmitarbeiter gestern Abend bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Regionalexpress attackiert. Der 26-jährige Angreifer wurde festgenommen. Das Amtsgericht Zweibrücken erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Der Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG, Burkert, äußerte sich bestürzt. Zugleich warf er der Politik Tatenlosigkeit vor. Die Zahl der Übergriffe bei Bahn und Bus steige seit Jahren. Es passiere aber nichts.

Auch die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Palla, betonte, die Hemmschwelle für Gewalt sei gesunken. Es müsse mehr für den Schutz der Bahnmitarbeiter getan werden.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.