In Deutschland werden Zugewanderte laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung oft unterqualifiziert beschäftigt (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Eine bessere Integration von zugewanderten Menschen mindere nicht nur den Fachkräftemangel, sondern erhöhe auch die Steuereinnahmen und stabilisiere die Sozialversicherung, erklärte die Stiftung in Gütersloh. Besonders große Potenziale gibt es demnach bei gut ausgebildeten Zugewanderten - sie würden allerdings zu oft lediglich als Helfer - etwa als Reinigungskräfte - eingesetzt. Laut Studie verfügt fast jeder fünfte Zugewanderte über einen Hochschulabschluss.

Laut der Studie steht der deutsche Arbeitsmarkt vor allem wegen der zunehmenden Alterung der Bevölkerung vor großen Herausforderungen. Unter dem Strich fehlten binnen eines Jahres 75.000 Beschäftigte.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.