Die Vorhersage:
Nachts im Norden überwiegend bedeckt. Sonst teils neblig, teils gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag zunächst meist stark bewölkt oder neblig-trüb. Im Verlauf von Osten her zunehmend sonnig. Temperaturen minus 1 bis plus 8 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Westen und Südwesten gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel, im Rest des Landes sonnig. 2 bis 8 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.