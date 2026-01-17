Wetter
Zunächst bewölkt oder neblig-trüb, später zunehmend sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines kräftigen Hochs mit Schwerpunkt über Osteuropa gelangt mit einer östlichen Strömung mäßig kalte und zunehmend trockene Kontinentalluft nach Deutschland.

    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden überwiegend bedeckt. Sonst teils neblig, teils gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag zunächst meist stark bewölkt oder neblig-trüb. Im Verlauf von Osten her zunehmend sonnig. Temperaturen minus 1 bis plus 8 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag im Westen und Südwesten gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel, im Rest des Landes sonnig. 2 bis 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.