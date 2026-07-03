Gegen Hotelprojekt

Festnahme eines Demonstranten am 2.7.2026 bei einer Demonstration in Albanien in der Hauptstadt Tirana gegen den Bau eines Luxuprojekts in der Narta-Lagune. (dpa / NurPhoto / Vlasov Sulaj)

Teilnehmer der Kundgebung in der Hauptstadt Tirana versuchten das Parlamentsgebäude zu blockieren und bewarfen Polizisten mit Eiern und Mehl. Diese setzten Wasserwerfer und Pfefferspray gegen die Menschen ein. Es mehrere Verletzte auf beiden Seiten sowie Festnahmen.

Der Protest richtet sich gegen den geplanten Bau von Luxushotels und Villenanlagen durch amerikanische Investoren am Rande einer Lagune im Delta des Flusses Vjosa. Federführend ist eine Firma von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Trump. Umweltschützer warnen vor einer nachhaltigen Zerstörung des sensiblen Ökosystems, das unter anderem ein Rast- und Brutgebiet für Flamingos und andere Vögel darstellt. In Albanien gibt es deshalb seit mehr als einem Monat Massenkundgebungen, die sich inzwischen auch gegen den albanischen Ministerpräsidenten Rama richten.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.