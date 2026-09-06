Tennis
Zverev ist im Achtelfinale der US Open

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale der US Open. Er gewann in New York das Spiel gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 6:2, 7:6 und 6:2. Im Achtelfinale trifft er auf Luciano Darderi aus Italien.

    Alexander Zverev macht einen großen Ausfallschritt, um den Tennisball mit dem Schläger zu erreichen.
    Tennisprofi Alexander Zverev steht nach dem Spiel gegen den Chilenen Alejandro Tabilo im Achtelfinale der US Open. (Frank Franklin II / AP / dpa / Frank Franklin II)
    Die Chancen auf einen zweiten Grand-Slam-Titel haben sich für Zverev deutlich erhöht. Am Samstag schieden sein amerikanischer Angstgegner Taylor Fritz und French-Open-Finalgegner Flavio Cobolli aus Italien als nächste Titelanwärter aus. Zuvor waren auch der an Nummer drei gesetzte Félix Auger-Aliassime aus Kanada und Novak Djokovic früh gescheitert. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner fehlt verletzt bei den US Open.
    Sein erstes Grand-Slam-Turnier hatte Zverev in diesem Jahr bei den French Open in Paris gewonnen.
    Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.