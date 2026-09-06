Die Chancen auf einen zweiten Grand-Slam-Titel haben sich für Zverev deutlich erhöht. Am Samstag schieden sein amerikanischer Angstgegner Taylor Fritz und French-Open-Finalgegner Flavio Cobolli aus Italien als nächste Titelanwärter aus. Zuvor waren auch der an Nummer drei gesetzte Félix Auger-Aliassime aus Kanada und Novak Djokovic früh gescheitert. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner fehlt verletzt bei den US Open.
Sein erstes Grand-Slam-Turnier hatte Zverev in diesem Jahr bei den French Open in Paris gewonnen.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.