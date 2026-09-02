US Open
Zverev und Struff erreichen zweite Runde

Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den US Open die zweite Runde erreicht. Weit nach Mitternacht Ortszeit bezwang der French-Open-Sieger als Nummer eins der Setzliste den italienischen Außenseiter Lorenzo Sonego mit 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.

    Alexander Zverev steht nach seinem Sieg mit ausgebreiteten Armen auf dem Platz.
    Alexander Zverev erreicht bei den US Open die zweite Runde (AP Photo / Frank Franklin II / Frank Franklin II)
    Dabei gelang Zverev in New York im siebten Duell der siebte Sieg mit dem 89. der Tennis-Weltrangliste. Für den 29-Jährigen geht es in der nächsten Runde gegen den Franzosen Quentin Halys. 
    Ebenfalls weiter ist Jan-Lennard Struff. Er schlug den Argentinier Camilo Ugo Carabelli mit 6:4, 6:3, 6:3 und trifft nun auf dessen gesetzten Landsmann Francisco Cerúndolo. Nach seinem US-Open-Achtelfinaleinzug im Vorjahr und seinem überraschenden Sturm ins Viertelfinale von Wimbledon 2026 hofft Struff auf ein weiteres erfolgreiches Major-Turnier.
    Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.