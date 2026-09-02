Dabei gelang Zverev in New York im siebten Duell der siebte Sieg mit dem 89. der Tennis-Weltrangliste. Für den 29-Jährigen geht es in der nächsten Runde gegen den Franzosen Quentin Halys.
Ebenfalls weiter ist Jan-Lennard Struff. Er schlug den Argentinier Camilo Ugo Carabelli mit 6:4, 6:3, 6:3 und trifft nun auf dessen gesetzten Landsmann Francisco Cerúndolo. Nach seinem US-Open-Achtelfinaleinzug im Vorjahr und seinem überraschenden Sturm ins Viertelfinale von Wimbledon 2026 hofft Struff auf ein weiteres erfolgreiches Major-Turnier.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.