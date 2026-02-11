Olympische Winterspiele

Franziska Preuß (IMAGO / Bildbyran / IMAGO / MATHIAS BERGELD)

Preuß lag lange auf Gold-Kurs, verfehlte im vierten und letzten Schießen dann aber gleich zwei Scheiben und kassierte zwei Strafminunten. Im Ziel hatte Preuß schließlich 2:19,9 Minuten Rückstand auf die siegreiche Französin Julia Simon. Beste Deutsche wurde die fehlerfreie Vanessa Voigt als Vierte. Den französischen Doppelerfolg machte Lou Jeanmonnot perfekt. Dritte wurde die Bulgarin Lora Hristova.

Auch die deutschen Nordischen Kombinierer verpassten eine Medaille. Vinzenz Geiger, der zunächst aussichtsreich im Rennen lag, brach bei schwierigen Bedingungen auf der letzten Runde ein und lief als Zehnter ins Ziel. Johannes Rydzek belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Eric Frenzel den achten Platz.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.