Es handele sich um das ehemalige Parlamentsmitglied Asgharzadeh und den Sprecher der Reformfront, Emam. Deren Anwalt bestätigte laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna die Freilassung gegen Zahlung einer Kaution. Den beiden Politikern wurde die Untergrabung der nationalen Einheit und feindliche Propaganda vorgeworfen. Die Festnahmen am vergangenen Sonntag erfolgten mehrere Wochen nach den Protesten, bei denen im Iran tausende Menschen getötet und viele festgenommen worden waren.
Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.