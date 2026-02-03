Sicherheit

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, wurden die beiden Männer in der Hansestadt und in Griechenland in Gewahrsam genommen. Sie haben die rumänische und griechische Staatsbürgerschaft. Die beiden im Hamburger Hafen Arbeitenden sollen im vergangenen Jahr versucht haben, mehrere auf einer Werft liegende und für die Bundesmarine bestimmte Korvetten zu beschädigen. Den Angaben zufolge sollen die Verdächtigen Kies in den Motorblock eines Schiffes geschüttet, Frischwasserzuleitungen zerstochen und Sicherungsschalter deaktiviert haben. Die Taten seien rechtzeitig entdeckt und damit Schäden an den Schiffen verhindert worden.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.