Südamerika

Verteidigungsminister Salinas und Bildungsministerin García legten ihre Ämter nieder, wie mehrere Medien melden. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.
Bolivien befindet sich seit Wochen in einer politischen Krise. Seit Anfang Mai blockieren Gewerkschaften, Bauern, Bergarbeiter und Anhänger des früheren linken Präsidenten Morales wichtige Verkehrswege. Dadurch kommt es zu Engpässen bei Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten.
Die Proteste richten sich gegen die schwierige Wirtschaftslage, steigende Lebenshaltungskosten und Reformvorhaben der konservativen Regierung von Präsident Paz. Dessen Wahlsieg hatte Ende 2025 eine fast zwei Jahrzehnte währende Ära linker Regierungen beendet.
Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.