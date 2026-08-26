Zwei Flughafen-Beschäftigtein Frankfurt starben an Malaria. (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Wie der Betreiber Fraport mitteilte, starb eine Person im August. Eine weitere war nach Angaben des Frankfurter Gesundheitsamtes bereits Anfang Juli gestorben. Demnach wurden beide Personen durch Mücken aus einem Malaria-Gebiet infiziert, die mutmaßlich mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen waren. Insgesamt seien sechs Beschäftigte betroffen gewesen. Den verbliebenen vier gehe es nach ärztlicher Behandlung wieder gut.

Eine solche Infektion im Flugzeug oder am Flughafen wird als "Flughafen-Malaria" bezeichnet. Der letzte Fall in Deutschland war dem Robert-Koch-Institut zufolge 2023 in Frankfurt gemeldet worden.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.