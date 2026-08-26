Demnach wurden beide Personen durch Mücken aus einem Malaria-Gebiet infiziert, die mutmaßlich mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen waren. Insgesamt seien sechs Beschäftigte betroffen gewesen, hieß es. Den verbliebenen vier gehe es nach ärztlicher Behandlung wieder gut.
Eine solche Infektion im Flugzeug oder am Airport wird als "Flughafen-Malaria" bezeichnet. Der letzte Fall in Deutschland war dem Robert-Koch-Institut zufolge 2023 in Frankfurt gemeldet worden.
Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.