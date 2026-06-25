Türkei
Zwei weitere oppositionelle Bürgermeister in Izmir festgenommen

In der Türkei sind im Zuge von Korruptionsermittlungen in Gemeindeverwaltungen 24 Personen festgenommen worden.

    Hinter einer verschwommenen türkischen Fahne sieht man das Logo und den Schiftzug der Partei CHP.
    Wieder sind Mitglieder der Oppositionspartei CHP in der Türkei festgenommen worden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)
    Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, sind darunter auch zwei Bezirksbürgermeister der Stadt Izmir, die zur größten Oppositionspartei CHP gehören. Dem Bericht zufolge wurden Razzien in Izmir, Istanbul und den Provinzen Aydin und Adana durchgeführt. 
    Die CHP steht seit ihrem Erfolg bei den Kommunalwahlen 2024 unter Druck. Inzwischen sitzen mehr als 20 gewählte Bürgermeister der Partei im Gefängnis, wie der ehemalige Istanbuler Bürgermeister Imamoglu. Die CHP sieht hinter dem Verfahren ein politisches Motiv. Die Regierung weist das zurück.
    Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.