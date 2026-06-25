Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, sind darunter auch zwei Bezirksbürgermeister der Stadt Izmir, die zur größten Oppositionspartei CHP gehören. Dem Bericht zufolge wurden Razzien in Izmir, Istanbul und den Provinzen Aydin und Adana durchgeführt.
Die CHP steht seit ihrem Erfolg bei den Kommunalwahlen 2024 unter Druck. Inzwischen sitzen mehr als 20 gewählte Bürgermeister der Partei im Gefängnis, wie der ehemalige Istanbuler Bürgermeister Imamoglu. Die CHP sieht hinter dem Verfahren ein politisches Motiv. Die Regierung weist das zurück.
Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.