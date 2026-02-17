Paralympics

Die Paralympischen Winterspiele finden vom 6.-15. März in Italien statt. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Die Paralympischen Winterspiele finden vom 6. bis 15. März statt. Mit den beiden Nachrückern werden insgesamt 40 Athletinnen und Athleten für den DBS in Norditalien am Start sein, dazu kommen acht Guides. Mehr waren es nur in Lillehammer 1994 mit 43 Athleten. In Nagano 1998 waren ebenfalls 40 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland mit dabei.

Für Fügenschuh sind es die ersten Winterspiele, sie wird zugleich die jüngste Athletin im "Team D" sein. Auf der Piste wird die sehbehinderte Allgäuerin von Guide Johanna Holzmann unterstützt, die in Peking 2022 bei Olympia im Skicross teilgenommen hatte. Lehmker ist zum zweiten Mal bei den Winterspielen dabei. 2018 in Pyeongchang hatte der mittlerweile 37-Jährige mit der Langlauf-Staffel Bronze gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.