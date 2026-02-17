Paralympics
Zwei Wildcards für Deutschen Behindertensportverband - 40 Athletinnen und Athleten im deutschen Team

Das deutsche Aufgebot für die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo ist angewachsen. Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mitteilte, erhielten die 17 Jahre alte alpine Skirennfahrerin Maya Fügenschuh sowie der nordische Athlet Steffen Lehmker jeweils eine Wildcard für die Spiele.

    Zwei Fahnen mit der Aufschrift "Team D" wehen vor einer Bergkulisse. Auf der einen Fahne sind die olympischen Ringe abgebildet, auf der anderen Fahne das Logo der Paralympischen Spiele.
    Die Paralympischen Winterspiele finden vom 6.-15. März in Italien statt. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)
    Die Paralympischen Winterspiele finden vom 6. bis 15. März statt. Mit den beiden Nachrückern werden insgesamt 40 Athletinnen und Athleten für den DBS in Norditalien am Start sein, dazu kommen acht Guides. Mehr waren es nur in Lillehammer 1994 mit 43 Athleten. In Nagano 1998 waren ebenfalls 40 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland mit dabei.
    Für Fügenschuh sind es die ersten Winterspiele, sie wird zugleich die jüngste Athletin im "Team D" sein. Auf der Piste wird die sehbehinderte Allgäuerin von Guide Johanna Holzmann unterstützt, die in Peking 2022 bei Olympia im Skicross teilgenommen hatte. Lehmker ist zum zweiten Mal bei den Winterspielen dabei. 2018 in Pyeongchang hatte der mittlerweile 37-Jährige mit der Langlauf-Staffel Bronze gewonnen.
