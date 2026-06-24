Ein zerstörtes Gebäude in der Region Luhansk in der Ukraine (Archivbild) (Uncredited / Head of Russian-contr )

Bei dem Treffen geht es um die Hilfen für das Land. Viele Unternehmen - auch deutsche - hoffen auf Aufträge. Der ukrainische Präsident Selenskyj lässt sich bei der Konferenz von Regierungschefin Swyrydenko vertreten. Hintergrund ist ein Streit mit Polen. Ausgelöst wurde er von Selenskyj, der eine Armee-Einheit nach einer ukrainischen Partisanengruppe benannte. Diese hatte im Zweiten Weltkrieg zehntausende Polen ermordet. Der polnische Staatschef Nawrocki entzog Selenskyj wegen des Streits den höchsten Orden seines Landes.

Polen gehört zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der Ukraine in deren Abwehrkampf Russland. Ministerpräsident Tusk sagte Kiew am Abend anhaltende Unterstützung zu. Für Deutschland reisen Bundeskanzler Merz und Entwicklungsministerin Alabali Radovan nach Danzig.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.