Das Logo der Zweiten Liga (picture alliance / SZ Photo / Horstmüller)

Der Absteiger aus der Bundesliga hat rund 23 Millionen Euro in neue Spieler investiert und damit mehr als alle restlichen 17 Zweitligisten zusammen. Zum Auftakt trifft die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl am Samstagabend auf Kaiserslautern, das ebenfalls zum Kreis der Aufstiegsfavoriten gezählt wird. Genannt werden von Fachleuten außerdem St. Pauli, Heidenheim, Hannover und Hertha BSC.

Osnabrück und Cottbus kehren nach zwei beziehungsweise zwölf Jahren Abstinenz wieder in die 2. Bundesliga zurück. Das Ziel dürfte für beide Aufsteiger der Klassenerhalt sein.

Neue Regeln gegen Zeitspiel

In der neuen Saison gelten in der Zweiten Liga sowie in der Bundesliga einige neue Regeln. So wird Zeitspiel schneller geahndet. Ähnlich wie bei der WM müssen ausgewechselte Spieler nach Aufleuchten ihrer Trikotnummer rasch den Platz verlassen. Einwürfe müssen schnell ausgeführt werden, sonst wechselt der Ballbesitz.

Mehr zum Thema hören Sie am 07.08.2026 im Programm des Deutschlandfunks: Sport aktuell, 22:50 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.