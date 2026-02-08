Italien
Zweiter Tag der Olympischen Winterspiele

Bei den Olympischen Winterspielen in Italien stehen heute acht Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

    Die olympischen Ringe hängen vor einem Plakat mit der Aufschrift "Milano Cortina 2026".
    Die olympischen Winterspiele 2026 finden in diesem Jahr in Italien statt. (IMAGO / UPI Photo /AARON JOSEFCZYK)
    Die größten Chancen im deutschen Team werden den Rodlern um Max Langenhan zugeschrieben, sowie Snowboarderin Ramona Hofmeister. Gestern, am ersten Tag der Winterspiele, gab es noch keine Medaillen für deutsche Athleten.
    Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte die Abfahrt der Frauen in Cortina d’Ampezzo erhalten. US-Superstar Lindsey Vonn will trotz eines vor wenigen Tagen erlittenen Kreuzbandrisses Gold holen. Deutsche Medaillen-Hoffnungen sind Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann.
    Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.