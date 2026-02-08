Die größten Chancen im deutschen Team werden den Rodlern um Max Langenhan zugeschrieben, sowie Snowboarderin Ramona Hofmeister. Gestern, am ersten Tag der Winterspiele, gab es noch keine Medaillen für deutsche Athleten.
Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte die Abfahrt der Frauen in Cortina d’Ampezzo erhalten. US-Superstar Lindsey Vonn will trotz eines vor wenigen Tagen erlittenen Kreuzbandrisses Gold holen. Deutsche Medaillen-Hoffnungen sind Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.