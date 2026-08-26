Klausurtagung der Bundesregierung auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Zunächst soll die Lage analysiert werden. Beschlüsse über mögliche Konsequenzen würden in späteren Kabinettssitzungen folgen, hieß es. Das Treffen der Minister war angesetzt worden, um den politischen Kurs für die nächsten Wochen abzustimmen. Gestern wurde bekannt, dass das Finanzministerium die geplante Zuckersteuer ausweiten will - laut einem Eckpunktepapier unter anderem auf Smoothies und Hafermilch sowie auch auf Getränke mit Süßstoff. Minister Klingbeil von der SPD sagte RTL/ntv, die ganze Bundesregierung stehe hinter den Plänen. Aus der Union kam indes Kritik: Klingbeils Pläne schössen über das Ziel hinaus.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.