Indonesien

Es hatte nach Angaben des US-Erdbebenzentrums die Stärke 6,9. Betroffen war die Insel Sumatra im Westen des südostasiatischen Landes. Über mögliche Opfer oder Schäden ist noch nichts bekannt.
In der vergangenen Nacht hatte ein Erdbeben der Stärke 7,7 die Flores-Insel im Osten Indonesiens erschüttert. Dabei kamen nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 38 Menschen ums Leben. Rettungskräfte suchen in den Trümmern weiter nach Verschütteten.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.