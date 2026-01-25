Fans von 1.FC Magdeburg zünden Pyrotechnik. (Andreas Gora / dpa)

Die Beamten seien mit Pyrotechnik beschossen, Absperrgittern und Steinen beworfen sowie mit Gehwegplatten angegriffen worden, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit.

Zuvor hatte die Polizei erklärt, dass sie in mehreren Verfahren ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs. Demnach kam es gestern in der Halbzeitpause im Außenbereich des Stadions zu den Übergriffen gegen Polizisten. Im Magdeburger Stadtgebiet sei es zu weiteren Straftaten wie Sachbeschädigungen gekommen. Die Ermittlungen dauerten an.

