Die Unterschrift ist unter seinem Profi-Vertrag. Shaquem Griffin ist der erste einhändige Football-Profi in der aktuellen NFL-Geschichte. Er ist nun Linebacker bei den Seattle Seahawks und hat es einmal mehr allen Zweiflern bewiesen. Seit ihm die linke Hand im Alter von vier Jahren amputiert wurde, hat er immer wieder von Trainern oder anderen Kindern gehört, was er nicht erreichen könne. Für ihn ist das nur zusätzliche Motivation: "Denen beweise ich: du kannst eine Hand haben, du kannst 30 Hände haben – ganz egal, Du kannst Football, Basketball spielen. Du kannst das alles, wenn du es nur willst."

In einem Team mit seinem Zwillingsbruder

Bei der NFL-Nachwuchsauswahl hat Shaquem Griffin alle Beobachter mit seiner Schnelligkeit und Kraft überzeugt. Jetzt hat er einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben, der ihm 2,8 Millionen US-Dollar bringen soll. Er spielt künftig im gleichen Team wie sein Zwillingsbruder. Am Montag startet er mit dem Team in die neue Saison. Und spätestens dann will Shaquem Griffin vor allem wegen seiner sportlichen Leistungen für Schlagzeilen sorgen.