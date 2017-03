Das politische Klima zwischen Deutschland und der Türkei ist derzeit mehr als angespannt. Aber auf der zwischenmenschlichen Ebene ist nach den ersten Migrationswellen der 60er Jahre das gegenseitige kulturelle Verständnis mittlerweile deutlich gewachsen. Allen voran in einer Stadt wie Berlin, wo sich sogar subkulturelle Communitys etabliert und Lesben, Schwule und Transgender eine Zuflucht gefunden haben.

Diesem besonderen queer-migratischen Gemütszustand und den transkulturellen Austausch zwischen Deutschland und der Türkei, genauer: zwischen Berlin und Istanbul, nachzuspüren, versucht eine neue Kunstausstellung im Schwulen Museum in Berlin: "ğ - queere Formen migrieren". Co-Kurator Aykan Safoğlu erzählt im Interview, was es mit dem weichen G auf sich hat und wie sich türkische Künstler in der Debatte um Migration positionieren.