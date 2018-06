Bergfeuer, Almkultur und Freiluftorgeln Mittsommer in den Bergen

Wenn die Tage lang sind und die Nächte kurz, hat das Leben in den Bergen eine besondere Ausprägung. Zwischen Mitte und Ende Juni wird in den Alpen das Vieh auf die Almen getrieben, dort bleibt es dann in der Regel bis in den September hinein und weidet sich im wahren Sinne des Wortes an den kräuterreichen Almmatten.

Am Mikrofon: Andreas Stopp