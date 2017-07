Es klingelt beim Dicken.



D: Eins, Backlash, Apostroph, (laut) Eins, Gleich... (laut) Ja?



K: Heinz? Haste Besuch? Wer is'n Heinz?



D: Äh... Nee... ich versuch diese Datenbank zu hacken...



K: Welche? Die mit unerwünschten Journalisten? Da gibt's doch Fotos. Ohne Password. Ausgedruckt ist ausgedruckt. Die G20-Demo ist doch vorbei.



D: Uninteressant. Will wissen, was die über mich wissen.



K: Wer ist "die"?



D: Die Einreisebehörde... Amerika...



K: Kann ich dir sagen: Alles!



D: Alles? Glaub' ich nicht. Dann würde Trump doch nicht Zusatzdaten verlangen, wenn du die Cousine in New York bes...



K: Ich hab' da keine.



D: Aber ich. Und Trump will jetzt biometrische Daten. Und biografische. Vorher will ich wissen, was die wissen...



K: Ach? Was du essen willst, reicht denen nicht mehr? Ich ess' ja nie was, wenn ich da mal hin muss. Von mir kriegen die nix!



D: Na, dann notieren die: der frisst nix, dafür trinkt er aber ganz ordentlich!



K: Tomatensaft!



D: Sehr verdächtig! Das machst du doch nur, um zu täuschen!



K: Ich trinke wirklich nur Tomatensaft! Ehrlich!



D: Erzähl' das mal der Datenbank. Einmal da gespeichert, biste ganz schnell Wiederholungstäter.



K: Dann bestell' ich halt mal was anderes. Zum Beispiel Milch...



D: Milch? Ohne Kaffee? Atypisches Verhalten! "Der Profi" war auch passionierter Milchtrinker.



K: Das ist doch nur 'n Film..!



D: Genau: Den haste etwas zu oft geguckt. Du sympathisierst mit Gewalttätern!



K: Und du nutzt 'ne illegale Abschaltvorrichtung!



D: Hä...?



K: In der Uni! Da schalteste dein Alltagswissen ab und schaltest um, auf Prüfungsmodus...



D: Vorbereiten ist doch normal...



K: Erzähl' das mal deinem Auto...



D: Dem erzäh' ich gar nix.



K: Brauchste auch nicht. Es verpetzt dich trotzdem: Alle Parkplätze in Nähe deiner Freundinnen. Jetzt kriegste rote Ohren, wa?



D: Woher weisst'n das...?



K: Dein Telefon petzt: Hast 'ne ziemlich hohe Ohrentemperatur... Jetzt zieh nicht so'n Gesicht!



D: Wird mir langsam nur zu heiß, mit dir zu telefonieren; jemand, der seine halbe Kita-Zeit auf der "stillem Treppe" rumhing, in der Schule nachsitzen musste und in illegalen Tauschbörs...



K: Und Du? Mit 11 schon in Kinos geschlichen? Die wissen alles! Ist alles schon drüben! Oder was glaubst du, warum die von Deutschen gar keine Zusatzdaten mehr brauchen?