Das Klassik-Magazin Konsul, Eclat und Junge Ohren

Diktatur, Polizeiterror und inhumane Bürokratie: Ihnen fallen die Hauptfiguren in Gian Carlo Menottis Oper "Der Konsul" zum Opfer. Die Premiere in Mönchengladbach des beklemmend aktuellen Werkes von 1950 ist ebenso ein Thema im "Musikjournal" wie das Eclat-Festival für Neue Musik in Stuttgart und der Junge Ohren Preis 2017.

Am Mikrofon: Christoph Vratz