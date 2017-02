Das Klassik-Magazin Tabubruch, Peer Gynt und Modellprojekt

Richard Wagner sah in ihm in erster Linie den Erben Bayreuths; allerdings sorgte Siegfried Wagner vor allem durch seine amourösen Abenteuer für Ärger am "Grünen Hügel". Eine Ausstellung über dessen Homosexualität ist ebenso Thema im "Musikjournal" wie die Premiere von Werner Egks "Peer Gynt" in Wien oder das Projekt "KompositionsKLASSE" in Thüringen.

Am Mikrofon: Maja Ellmenreich