Rainer Oldendorf wurde 1961 in Lüchow im Wendland geboren und lebt in Frankreich. Seine Arbeit "marco" ist ein fiktives Film-Porträt, das er seit 1995 in Episoden etwickelt. Darin verbindet der Künstler Experimentalfilm und unterschiedliche skulpturale Formen.

"marco14"

In "marco13" erzählte Oldendorf die Geschichte eines linken Politikers der 1970er Jahre, dargestellt von Marco Gallo, mit dem Oldendorf seit seiner Jugendzeit befreundet ist. Die jüngste Episode "marco14", die auf der documenta 14 zu sehen ist, findet im Jahr 2017 während eines Seminars statt, das die Städte Athen und Kassel auf offene und fragmentarische Weise miteinander verknüpft.

Der Experimentalfilmer Rainer Oldendorf entwickelt seit 22 Jahren sein fiktives Portrait "marco" (documenta 14 / Jean Yves Berthou)

Rainer Oldendorf: "marco14" (2017), documenta 14, Polytechnion, Nationale Technische Universität Athen (NTUA) und Hochschule der Bildenden Künste Athen (ASFA), Prevelakis-Halle, Athen