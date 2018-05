Filmausschnitt aus "Fifty Shades of Grey": "Romatik liegt mir nicht. Mein Geschmack ist sehr speziell."

Jajaja, Christian Grey. Zu dir kommen wir noch. Lass uns erst mal über etwas Unkompliziertes reden.

Filmausschnitt aus "Pulp Fiction": "Was gibt's, Freundchen?" / "Ich bin nicht Dein Freund, Penner!"

Michael Taylor: "Ein Film wie 'Pulp Fiction' zum Beispiel auf der Bestenliste von Männern auf Rang vier, bei Frauen 32. 'Die zauberhafte Welt der Amelie' dagegen ist bei Frauen auf Rang 10, bei Männern nicht mal unter den ersten 50."

Die Studios wollen immer den Vier-Quadranten-Film

Das stütze schon die These, dass Romanzen eher Frauen ansprechen, Actionfilme dagegen eher Männer, sagt Michael Taylor, Dozent an der Filmhochschule der Universität von Südkalifornien. Aber eigentlich, sagt der Fimexperte, interessiert das die großen Produktionsfirmen gar nicht so sehr: "Die Studios wollen eigentlich immer den Vier-Quadranten-Film. Also Filme, die jungen Frauen und jungen Männern gefallen, genauso wie älteren Frauen und älteren Männern. Die meisten Filme schaffen das nicht, aber die wirklich erfolgreichen."

So wie "Titanic" zum Beispiel. Romantischer Liebesfilm, Historiendrama, Katastrophenfilm - 15 Jahre lang hat kein anderer Streifen den Kassenerfolg von "Titanic" getoppt. Um möglichst viele ins Kino zu locken, werden einem Testpublikum oft sogar schon unterschiedliche Trailervarianten gezeigt.

Filmausschnitt aus "Das Flüstern des Wassers": "Vielleicht würde ich sie warnen, dass dies eine Geschichte von Liebe und Verlust ist. Und von dem Monster, das versucht hat, alles zu zerstören."

Date Movies sollen gezielt Jüngere ansprechen

"Das Flüstern des Wassers" in einen 120-Sekunden-Trailer gepackt hat Mark Woollen, einer der angesagtesten Trailer-Produzenten überhaupt: "Die Studios wollen schon beim Trailer sicher sein, welches Publikum der Film ansprechen wird. Jüngere, ältere. Es geht um den Feinschliff. Manchmal geht es nur um eine einzige Zeile Dialog oder ein paar Bilder im Trailer."

Hollywood will ganz einfach möglichst viele ins Kino bekommen - wobei, sagt Michael Taylor, eine inoffizielle Spezial-Filmkategorie gebe es dann doch: "Date Movies sollen gezielt Jüngere ansprechen. Ich würde eigentlich sagen: Sie zielen auf Frauen - in der Hoffnung, dass sie den Mann mit ins Kino bringen."

Womit wir wieder bei dir wären, Christian. Dass "Fifty Shades of Grey" in Deutschland direkt vor dem Valentinstag gestartet ist - vielleicht kein Zufall.