Hörtipp: Trailer zur Sendung

Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich rücken näher. In anderthalb Wochen stimmen die Franzosen in der ersten Wahlrunde ab; Anfang Mai steht die Stichwahl an. Noch immer ist unklar, wer am Ende vorne liegt: ein Europa-Befürworter wie der Newcomer Emmanuel Macron oder eine Populistin wie Marine Le Pen, die der Europäischen Union ablehnend gegenüber steht?

Nicht nur in Frankreich werden der Wahlkampf und die Wahl aufmerksam verfolgt. Das Votum der Franzosen kann die EU zusammenschweißen oder auseinander treiben. Wem nutzt das Wahlergebnis europaweit mehr, den Rechtspopulisten oder den Parteien der Mitte? Und: Welchen Einfluss kann es auf die Bundestagswahl im September haben?

In Kooperation mit der Neuen Zürcher Zeitung am 12. April 2017 live aus dem Deutschen Theater Berlin.

Es diskutieren:

Sylvie Goulard, MdEP, liberale Europaabgeordnete aus Frankreich und Unterstützerin des Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, CDU, Bundesminister der Finanzen und Mitglied des CDU-Bundespräsidiums

Gesprächsleitung: Birgit Wentzien, Chefredakteurin Deutschlandfunk und Eric Gujer, Chefredaktor Neue Zürcher Zeitung