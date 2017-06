Grundton D 2017- Konzert und Denkmalschutz (2) Furioses Aris Quartett

Das Aris Quartett gehört zweifellos zu den derzeit spannendsten jungen Streichquartettformationen in Deutschland; und wenn es so richtig loslegt, kann mitunter schon mal eine Saite reißen - so geschehen im Streichquartett-Finale des ARD-Musikwettbewerbs 2016.

Am Mikrofon: Jochen Hubmacher