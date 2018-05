Illegaler Bergbau in Südafrika Auf eigene Rechnung und eigenes Risiko

Die Zahl der Grubenunglücke in Südafrika steigt. Ein Grund: Illegale Bergleute arbeiten in den vielen stillgelegten Gruben, die nicht mehr profitabel sind. Die verarmten Bergleute verdienen so ein bisschen Geld, um in einem Land zu überleben, dessen Wirtschaft in einer tiefen Krise steckt.

Von Leonie March

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek