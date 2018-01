Mit seinem Oboenquartett schaut der tschechische Komponist Bohuslav Martinů aus dem amerikanischen Exil wehmütig zurück in sein Heimatland, in das er auch nach dem Krieg nicht mehr zurückkehren sollte. Musikalisch blieb er der folkloristischen Musiktradition Böhmens jedoch verwurzelt, wo er einst beim Dorfschneider seinen ersten Geigenunterricht erhielt.

Befreit in Paris

Mit dem akademischen Musikleben Prags tat Martinů sich schwer und fand erst in Paris ein freieres Leben, das sich im Klaviertrio "Bergerettes" spiegelt. Während im Oboenquartett Trauer und Wehmut vorherrschen, sind die "Bergerettes" von einer Heiterkeit bestimmt, wie sie auch in den helleren Sätzen seiner Symphonien zu finden ist.

Andere Herkunft, gleicher Heimatklang?

Die Oboe als Instrument der Schäfer und Naturgötter inspirierte auch den französischen Komponisten Eugène Bozza, der gerade in seiner Kammermusik immer wieder die Schönheit der Provence zu schildern versuchte. Seine Fantaisie pastorale entstand etwa in der Zeit, in der für Martinů die Heimat bereits in unerreichbare Ferne gerückt war.

Musiker des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin spielen Werke von Martinů und Bozza in der Villa Elisabeth, dem ehemaligen Pfarrhaus der Elisabethgemeinde, das zusammen mit der wiederaufgebauten Kirche Karl Friedrich Schinkels ein Zentrum für musikalische Experimente bildet.

Bohuslav Martinů

Klaviertrio "Bergerettes"

Eugène Bozza

Fantaisie pastorale für Oboe und Klavier

Bohuslav Martinů

Quartett für Oboe, Violine, Violoncello und Klavier

Martin Kögel, Oboe

Eva-Christina Schönweiß, Violine

Thomas Rößeler, Violoncello

Nikolaus Resa, Klavier

Mitschnitt vom 19.01.2018 aus der Villa Elisabeth Berlin